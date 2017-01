Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl eines Motorrollers

In der Zeit von Samstag, 14. Januar 2017, 16.00 Uhr, bis zum 15. Januar 2017, 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer unverschlossenen Garage an der Quellenstraße in Lohne, einen Motorroller, Yamaha, schwarz/orange, Versicherungskennzeichen 618 RDH. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Lohne - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Samstag, 14. Januar 2017, 19.15 Uhr, bis zum 15. Januar 2017, 09.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Wohnung an der Dinklager Straße in Lohne. Die Wohnung befindet sich im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Unbekannten durchsuchten das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 15. Januar 2017 befuhr ein 27-Jähriger aus Badbergen gegen 10.00 Uhr die Falkenbergstraße in Lohne, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die richterlich angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 15. Januar 2017 befuhr ein 20-jähriger Vechtaer in der Zeit von 12.55 Uhr bis 13.21 Uhr die Rombergstraße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Es folgte auf richterliche Anordnung eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 15. Januar 2017 befuhr ein 19-Jähriger aus Rastede gegen 04.46 Uhr die Bundesstraße 69 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Langförden. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet der 19-Jährige ins Schleudern und rutschte in einen Graben. Dabei verletzte sich der Rasteder leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3200 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 14. Januar 2017 kam es in der Zeit von 18.30 Uhr bis 23.45 Uhr in Steinfeld, Dorfstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein- und Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten Audi A 6 eines 27-jährigen Vechtaers. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

