POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Sachbeschädigung an Gartenleuchten

Am Samstag, 14. Januar 2017 beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 00.30 Uhr bis 08.30 Uhr zwei Gartenleuchten in einem Steinbeet an der Schwaneburger Straße in Friesoythe. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

