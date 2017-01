Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Diebstahl an Pkw

In der Zeit vom 14. Januar 2017, 11.30 Uhr, bis zum 15. Januar 2017, 11.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den rechten Außenspiegel eines Pkw Mitsubishi Colt, der am Tegelkamp in Molbergen geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Cloppenburg - Brand innerhalb einer Sauna

Am 16. Januar 2017 geriet gegen 02.05 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache an der St.-Josef-Straße in Cloppenburg, die Saune in einem Einfamilienhaus in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Durch den entstandenen Rauch wurden die fünf Anwohner leicht verletzt. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung, konnten das Wohnhaus jedoch noch eigenständig verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 15. Januar 2017 befuhr ein 30-Jähriger aus Dwergte gegen 11.40 Uhr mit seinem Pkw die Lange Straße in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 15. Januar 2017 befuhr ein 31-jähriger Essener gegen 23.55 Uhr die Löninger Straße in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 15. Januar 2017 befuhr gegen 05.35 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw die Osterstraße in Fahrtrichtung Bethen. In Höhe der Kreuzung zur Hagenstraße überfuhr der Un-bekannte bei Rotlicht der dortigen Ampelanlage die entsprechende Haltelinie. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Friesoyther, der mit seinem Pkw von der Hagenstraße nach links in die Osterstraße einbiegen wollte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 15. Januar 2017 befuhr ein 58-jähriger Garreler gegen 13.12 Uhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Garrel. In Höhe der Einmündung zur Petersfelder Straße wollte der Garreler in diese einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 33-Jährigen aus Großenkneten, der mit seinem Fahrrad die Petersfelder Straße in Richtung Nikolausdorf überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

