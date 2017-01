POL-CLP: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für den 14/15.01.2017

Cloppenburg/Vechta (ots) - Einfache Körperverletzung in Friesoythe Am 15.01.17, gegen 03:35 Uhr, können sich zwei Frauen im Alter von 28 und 32 Jahren aus Garrel und Friesoythe in einer verbalen Auseinandersetzung nicht einig werden. Sie fangen an sich gegenseitig zu schlagen und die Polizei muss die Auseinandersetzung schlichten. Keine der Frauen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ladendiebstahl in Essen Am 14.01.2017, gegen 10:00 Uhr, betrat ein 46j. aus Lastrup einen Supermarkt in Essen. Dort versteckte er diverse Gegenstände unter seiner Bekleidung und wollte den Markt wieder verlassen ohne diese zu bezahlen. Er wurde angehalten, die Ware wurde ihm abgenommen und eine Anzeige wird gefertigt.

Einfacher Diebstahl aus Partyhütte in Cloppenburg Am 14.01.2017, in der Zeit von 00:30 Uhr - 08:30 Uhr, betritt ein unbekannter Täter eine Partyhütte in Cloppenburg. In der Partyhütte konsumiert er fremden Alkohol und raucht. Dies wurde durch die Eigentümer festgestellt und nicht geduldet. Sie erstatteten ein Anzeige. Im Schnee konnten zahlreiche Fußspuren gesichert werden.

Einbruchsdiebstahl in Garrel Am 14.01.2017, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr, dringen unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in eine verschlossene Garage ein und entwenden dort zwei Gartenscheren im Wert von ca. 1000EUR.

Trunkenheit im Verkehr in Cloppenburg Am 15.01.2017, gegen 01:15 Uhr, wird in Cloppenburg ein 29j. Pkw - Fahrer angehalten und kontrolliert. Dabei wird festgestellt, dass der Kraftfahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkoholtest ergibt den Wert 1,66 o/oo. Daraufhin wird ein Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und außerdem 1000EUR Sicherheitsleistung kassiert. Natürlich darf der 29j. in Deutschland auch vorläufig keine Fahrzeuge mehr führen.

Ruhestörung in Cloppenburg Am 15.01.2017, kommt es in der Zeit von 02:55 Uhr- 03:15 Uhr, zu wiederholten Male zu Meldungen über zu laute Musik in einer örtlichen Gaststätte. Der Gaststättenbetreiber musste mehrfach angesprochen werden, dass die Musik leiser zu drehen ist. Die Folge ist eine Anzeige.

Unfälle Am 14./15.01.2017 kam es in den Bereichen Cloppenburg, Garrel und Löningen zu insgesamt 7 Unfällen. In der weit überwiegenden Anzahl kam es lediglich zu leichten Blechschäden. Lediglich bei einem Unfall in Garrel wurde ein 81j. Garreler leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell