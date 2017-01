Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (13.01.2017) in Friesoythe wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 17:28 Uhr befuhr eine 26-Jährige aus Friesoythe mit ihrem PKW die Altenoyther Straße in Richtung Edewechter Damm. Als diese beabsichtigte in den Kellerdamm abzubiegen, fuhr eine hinter ihr fahrende 34-Jährige, ebenfalls aus Friesoythe stammende PKW - Fahrerin auf ihr Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen, darunter ein 9 Monate altes Kind

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Emstek wurden drei Personen, darunter ein 9 Monate altes Kind, leicht verletzt. Gegen 18:15 Uhr befuhr eine 21-Jährige aus Garthe mit ihrem PKW die Garther Straße in Richtung Emstek. In Höhe der Einmündung Egterholz kam sie nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab und blieb in einem Graben liegen. Die PKW Fahrerin, ihr 9 Monate altes Kind sowie eine 19-Jährige Mitfahrerin aus Leipzig erlitten leichte Verletzungen und wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag (14.01.2017), um 03:25 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Cloppenburg den Alten Emsteker Weg in Cloppenburg mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell