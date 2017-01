POL-CLP: Polizeikommissariat Vechta - Pressemitteilung für den Zeitraum vom Freitag (13.01.2017,13:00 Uhr) bis Samstag (14.01.2017, 07:30 Uhr)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Mercedes die Erlenstraße Richtung Buchenstraße. In Höhe der Einmündung zum Ulmenweg übersah dieser ein vorfahrtberechtigtes Leichtkraftrad, welches aus der Ulmenstraße nach links auf die Erlenstraße aufbiegen wollte. Der 16-jähriger Führer des Leichtkraftrades bremste und kam auf glatter Fahrbahn zu Fall. Es kam nicht zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Der Mercedesfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441- 9430 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall mit Hund / Zeugenaufruf

Am Freitagabend, gegen 19.25 Uhr, befuhr eine 26-jährige aus Damme mit ihrem Pkw die L 846 (Vördener Straße) von Vörden kommend in Richtung Damme. In Neuenwalde, in Höhe des Grevener Weges, vernahm sie plötzlich ein dumpfes Geräusch. An der Wohnanschrift in Clemens-August-Dorf angekommen stellte sie fest, dass ihr ein Hund vor den Pkw gelaufen war, der immer noch mit den Hinterbeinen im Kühlergrill fest hing. Der Hund konnte sich schließlich selber befreien und lief Richtung Sierhausener Schule davon, wurde aber offensichtlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Hund wird wie folgt beschrieben: Kurzhaar, mittelgroß, schwarzes Fell mit etwas braun; trug ein rotes Geschirr. Die Polizei Damme sucht nun den Hundehalter, bzw. Personen, die Angaben zum Halter machen können.

Bakum - Fahren unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines 21-jährigen PKW-Fahrers aus Bakumers am Freitag, gegen 11:40 Uhr, auf der Vechtaer Straße wurde festgestellt, dass der junge Mann am Tag zuvor Drogen konsomiert hatte und dennoch am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogenschnelltest wurde durchgeführt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfarhen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell