POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Die Polizei Vechta sucht nach Pkw-Fahrern, die in der Nacht auf den 08. Januar 2017 (Nacht von Samstag auf Sonntag) in Lohne auf der Dinklager Straße unterwegs waren. Dort sprangen gegen 04.40 Uhr zwei Personen (ein 26-Jähriger aus Quakenbrück und ein 19-Jähriger aus Lohne), die beide erheblich unter Alkoholeinfluss standen, auf der Dinklager Straße zwischen der Kreuzung zur Brandstraße und der Einmündung zum Falkenweg immer wieder auf die Fahrbahn. Pkw-Fahrer mussten bis zum Stillstand abbremsen, um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Beamte der Polizei Lohne nahmen den 26-Jährigen in Gewahrsam, wobei der Mann sich gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte. Der 19-Jährige entfernte sich. Die Polizei sucht nun die PKW-Fahrer, die bis zum Stillstand abbremsen mussten und weitere Zeugen des Vorfalles. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) oder die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Am Freitagmorgen musste in Lohne, Ortsteil Märschendorf, die Dinklager Landstraße zeitweise gesperrt werden. Gegen 06.45 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus Hameln mit seinem Sattelzug die Dinklager Landstraße in Richtung Dinklage. Kurz vor der Überführung über die Autobahn A1 kam ihm ein Schnellräum-Lkw der Straßenmeisterei entgegen. Der 49-Jährige wollte nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und fuhr sich auf dem Seitenstreifen fest. Ein Spezialunternehmen konnte den Sattelzug wieder auf die Fahrbahn ziehen. Personen wurden nicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag in Lohne sucht die Polizei den Verursacher. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte von der Steinfelder Straße in den Stockhoffs Damm einbiegen. Dabei prallte er mit seinem Fahrzeug gegen eine Messstation der OOWV und beschädigte diese. Anschließend fuhr der Verursacher von der Unfallstelle davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

