POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen, 13. Januar 2017 gegen 6.50 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Garreler Straße Ecke Am Hook in Bösel ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter mit Anhänger. Der Transporter kam auf der Garreler Straße leicht nach rechts von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem mitgeführten Anhänger gegen den VW Golf einer 51-Jährigen aus Bösel, der im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt hielt. An dem Golf wurde die Front dabei stark beschädigt. Der Transporter-Fahrer entfernte sich schließlich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Dieser beträgt rund 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Friesoythe (04491 / 93160) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

Im Dahlienweg in Friesoythe zerstörte ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag, 12. Januar 2017, 23.00 Uhr, auf Freitag, 13. Januar 2017, 07.30 Uhr, mit einer Gasflasche die Windschutzscheibe an einem BMW. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Friesoythe (04491 / 93160) entgegen.

Peheim - schwerer Verkehrsunfall

Am Freitagmorgen, 13. Januar 2017 gegen 5.45 Uhr geriet ein 44-jähriger Friesoyther auf der winterglatten Markhauser Straße mit seinem Hyundai Tucson in den Gegenverkehr. Dabei stieß er frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 45-jährigen Lastruperin zusammen. Die 45-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

