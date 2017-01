POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 12. Januar 2017 gegen 7.25 Uhr kam ein 53-jähriger Sattelzug-Führer aus Bulgarien auf der Bundesstraße 213 in Löningen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der LKW geriet auf den Grünstreifen, rutsche in den Straßengraben und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Sattelzug erlitt einen Totalschaden, der LKW-Fahrer blieb jedoch unverletzt. Die Ladung wurde teilweise beschädigt. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt rund 200.000 Euro. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen, 13. Januar 2017 gegen 7.10 Uhr kam es auf dem Heerdamm in Cappeln zu einem sogenannten Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfall ereignete sich zwischen einem 42-jährigen Volvo-Fahrer und einer zurzeit unbekannten Person. Der Fremde ergriff nach dem Zusammenstoß die Flucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (04471 / 18600) entgegen.

