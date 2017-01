POL-CLP: Allgemeine Pressemeldung zur Verkehrssituation in der vergangenen Nacht

Cloppenburg/Vechta (ots) - Zahlreiche Verkehrsunfälle bei Schneefall

Am 13. Januar 2017 gegen 2.00 Uhr setzte in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta der Schneefall ein. Bis zum Beginn des Berufsverkehrs in den Morgenstunden hatte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta aller Hand zu tun. Insgesamt ereigneten sich in dieser Zeit auf den Bundes-, Kreis-, und Gemeindestraßen 21 Verkehrsunfälle mit "Blechschäden" - eine Person verletzte sich dabei leicht. Durch umgeknickte Bäume und andere Hindernisse entstanden 15 Gefahrenstellen auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion. Diese erforderten zum größten Teil eine Absicherung. Vier Fahrzeugführer hatten sich in der Nacht in den Schneemassen festgefahren. Die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden rückten ebenfalls zu zahlreichen Einsätzen aus. Die Straßenmeistereien und Bauhöfe sicherten Gefahrenstellen ab und sorgten für freie Fahrbahnen.

