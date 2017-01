Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Diebstahl von Kupfer-Fallrohren

In der Zeit von Dienstag, 10. Januar 2017, 16.00 Uhr, auf Mittwoch, 11. Januar 2017, 15:30 Uhr, kam es an der Carumer Kirche, zu einem Diebstahl der Kupfer-Fallrohre. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Holdorf - Einbruch in ein Wohnhaus

In der Zeit vom 09. Januar 2017, 17.00 Uhr, bis Donnerstag 12. Januar 2017, 19.20 Uhr, drangen Unbekannte durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße "Roggenkamp" in Holdorf ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten ein Portemonnaie. Der Gesamtschaden beträgt rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Führerschein

Ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein, fuhr eine 55-jährige Frau aus Goldenstedt durch die Ortschaft von Goldenstedt. Die Polizei stellte dies am Donnerstag, 12. Januar 2017 gegen 11.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest. Der Goldenstedterin war die Fahrerlaubnis im Vergangenen Jahr bereits entzogen worden. Ihr droht nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 11. Januar 2017, 17.30 Uhr auf Donnerstag, 12. Januar 2017, 10.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter, vermutlich beim Wenden, einen Eckpfeiler auf dem Grundstück eines Anwohners in der Straße "Vahrenkamp" in Goldenstedt. Der Verursacher unterließ es jedoch, den Schaden zu regulieren und entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04446-2680) entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell