Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Am Donnerstag, 12. Januar 2017 kam es zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wagnerstraße in Friesoythe. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Die Unbekannten entwendeten Schmuck von unbekanntem Wert. Auch in der Zedernstraße kam es zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr zu einem ähnlichen Vorfall. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Sie verursachten dabei einen Schaden von rund 5.000 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Friesoythe (04491 / 93160) Entgegen.

