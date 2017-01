Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl von Kennzeichen

Bereits am Sonntag, 08. Januar 2017, zwischen 7.00 Uhr und 14.00 Uhr kam es im Garreler Weg in Cloppenburg zu einem Diebstahl der Kennzeichen CLP-YO 178 an einem VW Passat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471 / 18600) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Wohnhaus

In der Tannenstraße in Molbergen drangen Unbekannte am Mittwoch, 12. Januar 2017 zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus ein. Sie hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räume. Mit diversem Schmuck flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (04471 / 18600) entgegen.

Cloppenburg - Unfall auf der Bundesstraße 213

Beim Auffahren auf die Bundesstraße 213 verursachte ein 27-jähriger Cloppenburger am Donnerstag, 12. Januar 2017 gegen 6.40 Uhr einen Verkehrsunfall. Der VW-Fahrer übersah dabei den von links kommenden Skoda eines 50-jährigen Oldenburgers. Die beiden Personen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Hagenstraße kam es am Donnerstag, 12. Januar 2017 zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher fuhr gegen einen geparkten VW Caddy und flüchtete anschließend. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Clop-penburg (04471 / 18600) entgegen.

