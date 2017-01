Cloppenburg/Vechta (ots) - Hoheging - Gefährdung des Straßenverkehrs/Zeugenaufruf

Am 10. Januar 2017 befuhr überholte ein 42-jähriger Lastruper gegen 16.20 Uhr in Hoheging, B 213, Höhe Restaurant Waldesruh, eine Fahrzeugkolonne. Auf Grund von Gegenverkehr scherte der Lastruper direkt vor einem 29-jährigen aus Zetel ein, der dadurch stark abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - tödlicher Verkehrsunfall mit Beteiligung der Bahn (ABSCHLUSSMELDUNG)

Wie bereits berichtet kam es am Dienstag, 10. Januar 2017, gegen 09.03 Uhr, am Brookweg in Cloppenburg, zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung der Bahn, bei dem eine männliche Person verstarb. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Pkw-Fahrer den Brookweg aus Richtung Industriezubringer befahren. Die Signalanlage am unbeschrankten Bahnübergang war in einem ordnungsgemäßen Zustand. Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell