Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 11. Januar 2017, 23.32 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Lohne, Ortsteil Kroge, mit einem Pkw die Osloer Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogen-schnelltest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 11. Januar 2017 kam es gegen 15.30 Uhr auf der Marienstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 38-jährige Vechtaerin befuhr zum Unfallzeitunkt die Marienstraße in Richtung Mühlenstraße. In Höhe der dortigen Apotheke kreuzte ein 8-jähriger Vechtaer mit seinem Fahrrad die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am 11. Januar 2017 befuhren eine 20-Jährige aus Menslage, eine 25-jährige Vechtaerin und eine 35-jährige Lohnerin in genannter Reihenfolge gegen 15.32 Uhr die Vechtaer Straße in Richtung Lohne. Am dortigen Kreisverkehr musste die Menslagerin verkehrsbedingt halten. Die Vechtaerin erkannte dies und bremste ebenfalls ab. Die 35-Jährige erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw der Vechtaerin auf. Alle Pkw wurden aufeinander aufgeschoben. Hierdurch wurden die Lohnerin und die Vechtaerin leicht verletzt. Außerdem wurde ein Säugling, welcher im Pkw der Menslagerin saß, leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

