POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Strücklingen - Unfallflüchtiger nach Parkrempler ermittelt

Am Mittwoch, 11. Januar 2017, wurde gegen 18.10 Uhr ein Pkw Skoda, der in Strücklingen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Bahnhofstraße abgestellt war, beim Ausparken durch einen Pkw Daimler beschädigt. Der Fahrer des Daimlers entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Da eine Zeugin den Unfallhergang beobachtet und sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs notiert hatte, konnte schnell ein 62-jähriger Saterländer als Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

