Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Versuchter Dieseldiebstahl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10. Januar 2017 auf den 11. Januar 2017, 18.00 Uhr bis 09.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Rolltor zu einer Lagerhalle in Molbergen, Hauptstraße, auf. In der Halle befand sich ein Dieselfass, dass jedoch nicht befüllt war. Daher konnten die Unbekannten kein Diebesgut erlangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Garrel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 11. Januar 2017 befuhr ein 32-jähriger Cloppenburger gegen 10.00 Uhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Garrel, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Diese wurde richterlich angeordnet. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 12. Januar 2017 befuhr ein 18-jähriger Cloppenburger gegen 00.20 Uhr die Osterstraße in Clop-penburg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 09. Januar 2017, 22.00 Uhr, bis zum 11. Januar 2017, 19.30 Uhr, kam es in Löningen, auf dem Parkplatz des St.-Annen-Krankenhauses, St.-Annen-Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den dort geparkten Mercedes Sprinter. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

