Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bereits am Mittwoch, 24. August 2016, etwa gegen 16.45 Uhr, kam es im Löninger Kreisel an der Bahnhofallee in Löningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines silberfarbenen DB, C - Klasse. Der Pkw-Fahrer befuhr den Kreisel. Beim Abbiegen nach rechts in die Poststraße kam es zu einer Berührung mit dem bevorrechtigten Radfahrer, der den Radweg benutzte und die Poststraße in Richtung Krankenhaus überqueren wollte. Nach dem Anprall verlor der Radfahrer das Gleichgewicht, stieß beim Abspringen vom Rad gegen ein Verkehrszeichen und zog sich Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligten tauschten ihre Personalien aus und verzichteten zunächst auf eine polizeiliche Unfallaufnahme. Im Verlauf der Schadensregulierung kam es zu unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang. Zum Unfallzeitpunkt hielten sich mehrere Zeugen, insbesondere eine junge Frau mit einem Kinderwagen, im Bereich der Unfallstelle auf. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Löningen, Tel.05432/9500, entgegengenommen.

Lastrup - Dieseldiebstahl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10. Januar 2017 auf den 11. Januar 2017, 23.00 Uhr bis 05.20 Uhr, brachen unbekannte Täter in Lastrup, auf dem Parkplatz Oldendorf (B213), den Tank einer Sattel-zugmaschine auf und entwendeten etwa 350 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472-8429) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell