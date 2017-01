Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Lkw-Aufbrüche

Unbekannte Täter gelangten am Dienstag, 10. Januar 2017, gegen 23.00 Uhr, in Lohne, Brägeler Pickerweg, auf ein Firmengelände. Dort schlugen sie drei Bewegungsmelder ab und brachen dann drei Lkw auf. Als sie ein Schiebetor zu dem Firmengelände öffnen wollten, wurde Alarm ausgelöst. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Gegenstände wurden offenbar nicht gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei Lohne ermittelt nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 10. Januar 2017, wegen des Ver-dachts der Verkehrsunfallflucht. Zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw VW Golf, der auf dem Parkplatz des St.-Franziskus-Hospitals abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Visbek - Einbruch in Verwaltungsgebäude

Von Samstag, 07. Januar 2017, 1750 Uhr bis 09. Januar 2017, 06.55 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Visbek, Ahlhorner Straße, auf ein Betriebsgelände. Hier gelangten sie in einen als Verwal-tungsgebäude genutzten Bungalow, indem sie ein Kellerfenster aufhebelten. Anschließend wurden weitere Türen im Gebäude aufgehebelt und die in den Räumen befindlichen Schränke durchsucht. Entwendet wurde nichts. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Bauwagen

Von Sonntag, 08. Januar 2017, 10.00 Uhr, bis Montag, 09. Januar 2017, 06.25 Uhr, begaben sich unbe-kannte Täter in Vechta, Torfmoosweg, auf das Gelände einer Ölbohrbaustelle. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen. Entwendet wurde ein großer LED Arbeitsscheinwerfer, ein Bewegungsmelder, eine Akku Taschenlampe mit Ladestation, ein Verbandskasten, ein Seesack, ein Akkuschrauber im Koffer mit Ersatzakku und Ladestation von Metabo, eine Elektro-Bohrmaschine von Metabo, ein Laptop mit Tasche und Ladegerät und zwei Sicherheitsgurte in Taschen (für Höhenarbeiten). Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Von Mittwoch, 21. Dezember 2016, 17.00 Uhr, bis Montag, 09. Januar 2017, 07.30 Uhr, gelangten un-bekannte Täter in Vechta, Neuer Markt auf das Baustellengelände des Bahnhofs, indem sie ein Verbindungsstück des Bauzaunes abmontierten. Auf dem Gelände verschafften sie sich Zutritt zu einem Baucontainer, indem sie eine Scheibe einschlugen. Entwendet wurde diverses Werkzeug. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 10. Januar 2017, 09.30 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger aus Barver (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw die Hauptstraße in Goldenstedt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 10. Januar 2017, 10.00 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Dinklage mit einem Pkw die Friedenstraße in Dinklage, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

