Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Falsche EWE-Mitarbeiter entwenden Bargeld und EC-Karte

Am 04. Januar 2017 wurde ein 72-jähriger Cloppenburger gegen 15.00 Uhr von zwei vermutlich falschen EWE-Mitarbeitern an seiner Wohnanschrift in der Ritterstraße in Cloppenburg aufgesucht. Angeblich habe man die Wasserleitungen überprüfen wollen. Im Anschluss an den Besuch stellte der Geschädigte fest, dass Bargeld und eine EC-Karte entwendet wurden. Die EC-Karte wurde offensichtlich auch benutzt. Es wurde Geld vom entsprechenden Bankkonto abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen. An dieser Stelle möchten wir als Polizei noch einmal darauf hinweisen, dass sich Mitarbeiter von Energiekonzernen immer ausweisen werden. Werden diese Nachweise nicht erbracht, sollten die Personen auf keinen Fall in die Wohnung gelassen werden. Es wird dazu geraten, niemals etwas an der Haustür oder bei einem sogenannten "Haustürgeschäft" innerhalb der eigenen Wohnung zu unterzeichnen. Besonders ältere Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht unter Druck setzen oder durch forsches Auftreten einschüchtern lassen. Bitten Sie im Zweifelsfall den Betreffenden vor der geschlossenen Tür zu warten und rufen Sie eine Vertrauensperson oder die Polizei an.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 10. Januar 2017 befuhr ein 26-jähriger Cloppenburger gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw die Straße Am Markt in Cloppenburg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 10. Januar 2017 befuhr eine 48-jährige Lindernerin mit ihrem Pkw die Stapelfelder Kirchstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße 213 (B 213). An der Einmündung Stapelfelder Kirchstraße/B213 missachtete die Lindernerin die Vorfahrt eines 24-jährigen Lastrupers, der die B 213 in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Lastruper leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Cloppenburg - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 10. Januar 2017 befuhr ein 39-Jähriger aus Berge gegen 19.55 Uhr den Bether Ring in Richtung Garreler Weg und wollte diesen überqueren. Hierbei übersah er den 46-jährigen Cloppenburger, der den Garreler Weg in Richtung Cloppenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Die beiden Pkw wurden bei dem Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

