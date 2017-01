Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am 09. Januar 2017 befuhr ein 24-jähriger ausländischer Mitbürger gegen 17.00 Uhr mit seinem Pkw die Neuenkirchener Straße in Holdorf und geriet hierbei mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 24-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am 10. Januar 2017 befuhr ein 33-Jähriger aus Bruchhausen-Vilsen gegen 00.20 Uhr die Bremer Straße in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde außerdem festgestellt, dass der 33-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 10. Januar 2017 kam es gegen 05.15 Uhr in Damme, Donaustraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Donaustraße in Richtung Hunteburger Straße. Beim Passieren einer 40-jährigen Fußgängerin, Dammerin, berührte der Unbekannte diese mit dem rechten Außenspiegel an der linken Hand. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491-9500) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell