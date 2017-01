Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Wohnungseinbruch

In der Nacht vom 09. Januar 2017 auf den 10. Januar 2017, 21.30 Uhr bis 10.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster zu einer Wohnung an der Benediktstraße in Damme auf. Anschließend wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, 09. Januar 2017, kam es in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.50 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch in Damme, Geranienweg. Unbekannte Täter brachen durch eine Terrassentür in das Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Diebstähle aus Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 09. Januar 2017 auf den 10. Januar 2017, kam es in Lohne zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. In der Rügenstraße wurde ein Pkw Daimler, am Langeooger Weg ein Pkw BMW, am Usedomer Weg ein Pkw VW Passat und an der Voßbergstraße ein Pkw Skoda aufgebrochen. Aus allen Pkw wurden entweder die Informationssysteme, Navigationsgeräte oder elektronische Bauteile entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell