Cloppenburg/Vechta (ots) - Hoheging - Diebstahl aus Gaststätte

Am 09. Januar 2017 begaben sich unbekannte Täter gegen 21.00 Uhr vermutlich durch eine geöffnete Garage in eine Gaststätte in Hoheging, Stocksbusch, und entwendeten Kaffee, Zigaretten und Plätzchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Paletten

In der Zeit von Samstag, 07. Januar 2017, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 08. Januar 2017, 01.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Cloppenburg, Garreler Weg, insgesamt 360 H1-Paletten von einem dor-tigen Betriebshof. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln - Einbruch in Hütte

In der Zeit vom 07. Januar 2017, 12.00 Uhr, bis Montag, 09. Januar 2017, 16.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Hütte in Cappeln, Tenstedter Straße, ein und entwendeten diverses Werkzeug und Elektronikartikel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 950 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen - Sachbeschädigung an Van

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 09. Januar 2017 auf den 10. Januar 2017, 20.00 Uhr bis 08.45 Uhr, warfen unbekannte Täter die linke Fensterscheibe eines amerikanischen Van Chevrolet ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Emstek - Wasserschaden führt zu Indoor-Hanfplantage

Am 09. Januar 2017 kam es in der Zeit von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr in Emstek, Industriestraße, zu einem Wasserschaden. Um den entsprechenden Wasserhahn abzustellen, musste das Wohnhaus durch Fachkräfte betreten werden. Hierbei wurde eine Indoor-Hanfplantage festgestellt. Eine anschließende Durchsuchung durch die Polizei, die richterlich angeordnet wurde, ergab einen Fund von insgesamt 98 Cannabispflanzen, Pilzkulturen und technischem Zubehör. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 30-jährigen Anwohner eingeleitet.

Garrel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 09. Januar 2017 befuhr ein 28-jähriger Cloppenburger gegen 18.50 Uhr mit seinem Pkw die Straße Aufm Halskamp, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest war positiv verlaufen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

