Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Einbruch in Kfz-Werkstatt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 07. Januar 2017 auf den 08.Januar 2017 brachen bislang unbekannte Täter in das Büro und die Werkstatt eines Kraftfahrzeugbetriebes in Essen, Lange Straße, ein. Bei dem Einbruch erlangten die Täter u.a. die Fahrzeugschlüssel eines Pkw und entwendeten anschließend den Pkw. Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Kleinbus der Marke Opel Vivaro mit dem amtlichen Kennzeichen CLP-GA 335. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell