Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montag, 09. Januar 2017, 08.45 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Auetal mit seinem Pkw die B69 in Richtung Vechta. Hier überholte er ein Fahrzeug und verlor beim Einscheren auf seine Fahrspur die Kontrolle und geriet in den Gegenverkehr. Zunächst touchierte er eine ihm entgegenkommende 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Diepholz und kollidierte anschließend mit dem dahinter fahrenden Pkw eines 47-jährigen Vechtaers. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Am Dienstag, 10. Januar 2017, 07.41 Uhr, befuhren ein 25-Jähriger aus Vechta und ein 18-Jähriger aus Visbek mit ihrem Pkw in dieser Reihenfolge die L 846 in Vechta in Richtung Lohne. Kurz vor dem Kreis-verkehr musste der 25-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der Visbeker zu spät und fuhr auf. An beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Vechtaer erlitt hierbei leichte Verletzungen.

