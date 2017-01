Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 09. Januar 2017 befuhr ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen gegen 10.20 Uhr die B 68 in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Kreuzung Cloppenburger Straße Ecke Beverner Straße missachtete der 30-Jährige das Rotlicht, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Essen kam. Dieser war mit seinem Pkw in Richtung Essen unterwegs. Der Pkw wurde durch den Zu-sammenstoß nach rechts in einen Straßengraben geschleudert. Der 34-Jährige wurde hierbei leicht, seine 32-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Essen, wurde schwer verletzt. Ein 2-jähriges Kind aus Essen, das auf der Rückbank saß, blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der LKW-Fahrer musste eine sog. Sicherheitsleistung entrichten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell