Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 05. Januar 2017, um 18.00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw Toyota Yaris in Holdorf an der Neuenkirchener Straße auf dem Parkstreifen. Als er am Freitag, 06. Januar 2017, um 08.45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zwischenzeit beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel beschädigt hatte. Der Unfallver-ursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei Damme bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0 54 91 / 95 00 zu melden.

Steinfeld - Einbruch in Schwimmhalle

In der Zeit vom 07. Januar 2017, 16.15 Uhr, bis zum 08. Januar 2017, 16.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür zum Hallenbad in Steinfeld, Am Mühlenbach, auf. Anschließend wurden in den Personal- und Büroräumen diverse Schränke aufgebrochen. Es wurde Wechselgeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1040 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 07. Januar 2017, 20.00 Uhr, bis zum 08. Januar 2017, 10.45 Uhr, zerstachen unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand den rechten Vorder- und den rechten Hinterreifen eines Pkw Citroen. Außerdem wurde versucht den Hinterreifen eines Motorrades zu zerstechen. Hier blieb es jedoch bei einem Versuch. Die Kraftfahrzeuge waren an der Bernardstraße in Lohne abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Am 08. Januar 2017 beschädigten unbekannte Täter gegen 20.00 Uhr die Windschutzscheibe eines Pkw VW Polo. Vermutlich wurde die Scheibe durch einen gezündeten Feuerwerkskörper beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 06. Januar 2017, 12.30 Uhr, bis zum 08. Januar 2017, 12.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rasthofes Oldenburger Münsterland in Bakum, Harmer Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Einparken den Pkw VW Golf eines 39-jährigen Vechtaers. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Nacht vom 07. Januar 2017, 21.00 Uhr, bis zum 08. Januar 2017, 09.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße "Beim Tannenhof" in Vechta. Am Ende der Sackgasse geriet er vermutlich auf Grund winterglatter Fahrbahn gegen eine Grundstücksmauer. Diese wird hierdurch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 07. Januar 2017 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 02.00 Uhr bis 04.00 Uhr einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Josefstraße in Vechta geparkten Pkw BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

