POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsüberwachung

Am Samstag, 07. Januar 2017, führte die Polizei Friesoythe in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Friesoyther Stadtgebiet eine mobile Gurtkontrolle durch. Hierbei wurden 42 Personen festgestellt, die nicht angegurtet waren. Besonders auffällig war ein PKW mit vier Insassen, von denen keiner den Gurt angelegt hatte. Alle Personen müssen mit einem Verwarngeld von 30 Euro rechnen.

Friesoythe - Einbruch in Angelshop

In der Nacht zu Samstag, 07. Januar 2017, gelangten bisher unbekannte Täter in Friesoythe-Kampe an der Dorfstraße über einen Kellerlichtschacht zunächst in ein Gebäude. Hier hebelten sie eine Tür zu dem Verkaufsraum eines Angelshops auf und entwenden hieraus mehrere Angelruten und -rollen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Rufnummer 04491/9316-0 in Verbindung zu setzen.

