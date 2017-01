POL-CLP: Meldung auf dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg, Verkehrsunfallflucht

Am 07.01.17, gg. 19:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein PKW in Cloppenburg, Sevelter Straße gegen einen Stromkasten gefahren sei. Anschließend habe sich der Fahrzeugführer in Richtung Innenstadt entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Verlauf der anschließenden Fahndung konnte der PKW im Stadtgebiet gestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Cloppenburg, Fahren unter Drogeneinfluss

Am 08.01.17, gg. 04:30 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei, dass ein PKW in Cloppenburg die B 72 in starken Schlangenlinien befuhr. Der PKW fuhr des öfteren in den Gegenverkehr. Zudem verursachte dieser beinahe einen Unfall mit einem entgegenkommenden PKW. Im Zuge der Fahndung konnte der PKW in Garrel angehalten und kontrolliert werden. Fahrer war ein 26-jähriger Mann aus Garrel. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell