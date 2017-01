POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom Samstag (07.01.2017, 08:00 Uhr) bis Sonntag (08.01.2017, 09:00 Uhr)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer am Sonntagmorgen um 01:40 Uhr in Vechta, Große Straße, durchgeführten Verkehrskontrolle eines PKW Peugeot wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrzeugführer, der in Vechta seinen Wohnsitz hat, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell