POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - 30-jähriger Lohner nach Tauchgang vermisst - Suche wird fortgesetzt

Am 07. Januar 2017 verließ ein 30-jähriger Lohner gegen 15.00 Uhr seine Wohnung in Lohne, mit dem Ziel im Heidesee in Holdorf tauchen zu gehen. Gegen 21.48 Uhr meldete sich die 27-jährige Freundin des Lohners bei der Polizei, um den 30-jährigen als Vermisst zu melden. Gegen 22.07 Uhr wurde der Pkw des 30-Jährigen auf dem Parkplatz des Heidesees festgestellt. Im Rahmen einer ersten Absuche konnten an einem Unterstand für Taucher auch der entsprechende Pkw-Schlüssel und Bekleidungsgegenstände des Lohners aufgefunden werden. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen in und um den See durchgeführt, die jedoch bislang negativ verliefen. Die Suche wurde gegen 01.50 Uhr beendet und wird am heutigen Tag (08.01.2017) fortgesetzt. An der Suche waren bislang neben Einsatzkräften der Polizei auch diverse Kräfte der Feuerwehren Holdorf und Fladderlohausen beteiligt. Die Feuerwehr Vechta war mit einem Boot und die Feuerwehr Damme mit einem Eisrettungsanzug vor Ort. Auch die DLRG der Ortsgruppen Dinklage/Holdorf/Bakum, Epe Bramsche/Alfhausen sowie Osnabrück waren mit diversen Einsatzkräften und Tauchern sowie einem Wasserortungshund vor Ort.

