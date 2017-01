POL-CLP: Pressemeldung Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom 06.01.2017, 13:00 Uhr, bis zum 07.01.2017, 08:00 Uhr

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am 06.01.2017, in der Zeit von 05:50 Uhr bis 13:50 Uhr, hatte eine 26 jähriger Pkw-Fahrerin ihren VW Polo auf dem Parkplatz am Krankenhaus St. Elisabeth in Damme abgestellt. Hier wurde der Pkw von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der vorderen linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Damme (Tel. 05491-9500).

Vechta - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 06.01.2017, gg. 23:58 Uhr, wurde ein 22-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Buchholzstraße in Vechta angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auf dem Visbeker Damm wurde ein 28-jähriger Pkw-Fahrer am 06.01.2017 gegen 23:00 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er gegenwärtig nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Halterin des Pkw saß mit im Wagen. Sie hatte zugelassen, dass der 28-Jährige ihren Pkw führte. Ein Strafverfahren gegen beide Personen wurde eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag wurde um 11:44 Uhr ein 55-jähriger aus Langförden mit seinem Opel Corsa auf der Oldenburger Straße in Vechta angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

