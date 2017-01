POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Wohnungseinbruch -

Am 06.01.2017, kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:50 Uhr, in Barßel, Kolpingstraße, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein unbekannter Täter gelangte durch das Aufhebeln eines Fensters in das Wohnungsinnere und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 450 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen.

