POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Am 07.01.2017, um 00:10 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Franz-Vorwerk Straße in Emstek, auf einen 54-jährigen Emsteker aufmerksam, welcher zum wiederholten Male seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der PKW des Emstekers noch an Ort und Stelle zur Verhinderung weiterer Straftaten beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr -

Am 07.01.2017, um 03:39 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Molberger mit seinem PKW die Cloppenburger Straße in Molbergen, obwohl er unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand. Sein Atemalkoholgehalt betrug 1,74 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des Molbergers wurde sichergestellt.

Emstek - Verbrennen von Abfällen -

Am 06.01.2017, um 14:45 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Dr.-Richard-Straße in Emstek auf eine starke Rauchentwicklung aufmerksam. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass eine geringe Menge Abfall verbrannt wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den 64-jährigen Verursacher eingeleitet. Das Feuer wurde eigenständig gelöscht.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht -

Am 07.01.2017, um 14:25 Uhr, kam es auf der B213 in Lastrup, in Höhe Oldendorf, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 20-jährige Garrelerin fuhr mit ihrem PKW in Richtung Löningen und war gerade dabei einen LKW zu überholen, als sie plötzlich von einem anderen PKW überholt wurde. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich mit dem Opel, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Opel machen können, werden gebeten sich sich mit der Polizei in Löningen (05432-9500) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht -

Am 06.01.2017, um 12:30 Uhr, kam es in Cloppenburg, Auffahrt Cloppenburg West, Löninger Straße / B213, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Führer eines PKW der Marke Audi geriet beim Auffahren auf die B213 nach links in den Gegenverkehr und wäre beinahe mit dem PKW einer 20-jährigen Cloppenburgerin zusammengestoßen, die gerade von der B213 abfuhr. Die Cloppenburgerin konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichen nach rechts verhindern. Dabei stieß sie gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem schwarzen Audi, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Garrel - Fettbrand -

Am 06.01.2017, um 22:20 Uhr, kam es in Garrel, Roslaes Höhe, in der Wohnung eines 54 Jährigen zu einem Fettbrand im Kochtopf. Die Feuerwehr Garrel rückte mit 35 Kameraden aus. Der Fettbrand konnte gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell