Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 06. Januar 2017 befuhr ein 29-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw gegen 05.45 Uhr die Lohner Straße in Richtung Lohne. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links in den Gegenverkehr, dann auf die Berme und prallte schließlich gegen einen Baum. Anschließend setzte der Vechtaer noch ein Stück zurück und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand. Der 29-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 05. Januar 2017, 18.00 Uhr, bis zum 06. Januar 2017, 08.45 Uhr, beschädigte ein bis-lang unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel eines Pkw Toyota, der auf einem Park-streifen an der Neuenkirchener Straße in Holdorf geparkt war. Der beschädigte Pkw war entlang der Fahrbahn geparkt, so dass dieser durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug beschädigt worden sein muss. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell