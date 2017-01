POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 06. Januar 2017 kam es gegen 05.25 Uhr in Friesoythe, Moorstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Begegnungsverkehr kam es zwischen dem Pkw eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers und dem Pkw eines 26-jährigen Rastorfers zum seitlichen Zusammenstoß. Der Rastorfer hatte die Moorstraße in Richtung Gehlenberg befahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

