In der Zeit vom 04. Januar 2017, 17.30 Uhr, bis zum 05. Januar 2017, 13.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Citroen, der auf einem Parkplatz am Pingel-Anton in Cloppenburg abgestellt war. Der Pkw wurde mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05. Januar 2017 auf den 06. Januar 2017, 22.00 Uhr bis 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Weidezaun Am Wald in Löningen. Es wurden zwei Weidepfähle abgebrochen. Ein weiterer Pfahl wurde aus dem Erdreich gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist gering. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Garrel - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 06. Januar 2017 kam es gegen 08.20 Uhr auf der Nikolausdorfer Straße in Garrel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Garreler schwer verletzt wurde. Der Garreler hatte mit seinem Pkw die Nikolausdorfer Straße aus Richtung Garrel kommend befahren. Auf gerader Strecke kam er dann ins Schleudern, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Anschließend schleuderte der Pkw zurück auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem Pkw einer entgegenkommenden 35-jährigen Garrelerin. Die Garrelerin blieb unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 51-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

