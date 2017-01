POL-CLP: Weitere Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger kam es an der Müsterstraße in Vechta. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer aus Vechta übersah den Fußgänger, auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 21-jährige Fußgänger stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der PKW wurde leicht beschädigt.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am 05. Januar 2017 zwischen 1.00 Uhr und 13.00 Uhr wurde an der Nelkenstraße in Essen ein geparkter VW Passat angefahren und beschädigt. Der Verursacher unterließ es jedoch, sich um die Schadensregulierung zu kümmern und verließ die Unfallstelle. Die Polizei in Essen hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

