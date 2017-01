Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Brand in Wohnung

Zu einem Brand in einer Wohnung kam es am 05. Januar 2017 gegen 21.15 Uhr in der Kastanienallee in Cloppenburg. In einem Raum der Wohnung geriet vermutlich eine Leuchtstoffröhren-Lampe in Brand. Die Feuerwehr aus Cloppenburg brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte - Ein Übergreifen des Feuers blieb aus. Die Ursachenermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Barßel - Brand einer Hecke

Erneut kam es in der Nelkenstraße in Barßel zu einem Brand. Das Feuer brach am 05. Januar 2016 gegen 22.10 Uhr in einer Buchenhecke aus. Die Flammen konnten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am 05. Januar 2017 gegen 21.30 Uhr wurden zwei Personen verletzt. Im Kreuzungsbereich der Straßen Lankumer Ring / Cappelner Damm übersah eine 21-jährige Audi-Fahrerin aus Göttingen den von rechts kommenden, bevorrechtigten BMW eines 45-Jährigen aus Emstek. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge wurde die Audi-Fahrerin sowie ihr 21 jähriger Beifahrer aus Friesoythe leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

