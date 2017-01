Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfall mit Flucht

Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Nikolausdorfer Straße in Garrel wurde, vermutlich beim Ausparken, ein Audi Q3 beschädigt. Der Unfall ereignetes sich am 05. Januar 2017 zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr. Der Verursacher, der möglicherweise ein weißes Fahrzeug fuhr, verließ jedoch die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei Garrel ermittelt in diesem Zusammenhang wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474/310) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell