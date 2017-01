Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch in Imbiss

In der Nacht vom 04. Januar 2017 auf den 05. Januar 2017, zwischen 20.00 Uhr und 9.00 Uhr drangen Unbekannte in einen Imbiss auf einem Parkplatz in der Josefstraße in Lohne ein und stahlen 120 Würste. Der Gesamtschaden beträgt rund 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell