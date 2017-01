POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch in Verkaufsstand

In der Nacht vom 04. Januar 2017, 20.00 Uhr, auf den 05. Januar 2017, 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Verkaufsstand ein, der auf einem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft an der Josefstraße in Lohne geparkt war. Aus dem Verkaufsstand wurden etwa 120 Würstchen entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

