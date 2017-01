POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 05. Januar 2017 befuhr ein 41-jähriger Böseler mit seinem Pkw gegen 08.30 Uhr die Jägerstraße in Fahrtrichtung Schäferstraße. Ein 30-jähriger Wardenburger befuhr zeitgleich mit seinem Pke die Garreler Straße in Richtung Bösel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13100 Euro.

