POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 05. Januar 2017, 07.46 Uhr, befuhr eine 26-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Marschstraße in Vechta und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Rombergstraße nach rechts abzubiegen. Ein 62-jähriger aus Vechta befuhr mit seinem Fahrrad den kombinierten Rad-/Fußweg an der Rombergstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Bokerner Damm. Die 26-jährige Pkw-Fahrerin missachtete die Vorfahrt des Radfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst dem Krankenhaus in Vechta zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

