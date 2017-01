Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung an Container

Am Montag, 02. Januar 2017, gegen 00.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Grenzweg, einen Altkleider-Sammelcontainer, indem sie diesen aufbrachen. Entwendet wurde jedoch nichts. Der Container war auf dem Gelände vor der Zentraldeponie abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall, eine Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 04. Januar 2017, in Lohne wurde eine Person verletzt. Gegen 11.15 Uhr prallte am Kreisel Dinklager Straße/Südring/Zum Lerchental eine 59-Jährige aus Lohne, die mit ihrem Pedelec (E-Bike) die Zufahrt zur Straße Zum Lerchental überqueren wollte, mit dem Lastzug eines 39-Jährigen aus der Ukraine zusammen. Die Lohnerin erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Dinklage - Glatteisunfall

Bei einem Glätteunfall am Mittwochabend, 04. Januar 2017, in Dinklage entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Gegen 22.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Dinklage mit seinem Pkw den Dinklager Ring in Richtung Quakenbrück. Dabei geriet er in einer Linkskurve ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Baum sowie einen Weidezaun und ein Metalltor. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe ist jedoch nicht bekannt.

Steinfeld/Mühlen - Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 23. Dezember 2016, 00.00 Uhr, bis zum 03. Januar 2017, 13.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Mühlen, Am Hövel, ein. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe einer Terrassentür ein und durchsuchten anschließend alle Räume. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. Januar 2017 kam es in der Zeit von 21.00 Uhr bis 21.50 Uhr in Visbek zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Straße Erlte (L 873) aus Fahrtrichtung Erlte kommend. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr stieß er, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte, gegen drei Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Damme - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 04. Januar 2017 befuhr ein 31-jähriger Lohner gegen 20.54 Uhr mit seinem Pkw die Ihlendorfer Straße in Richtung Oldendorfer Straße. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab. Hierbei beschädigt er einen Holzzaun und kommt auf einer angrenzenden Weide schließlich zum Stillstand. Der 31-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 05. Januar 2017 befuhr ein 29-jähriger Lohner gegen 00.00 Uhr mit seinem Pkw die Lohner Straße (L 846) aus Richtung Vechta kommend in Richtung Lohne. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, drehte sich und kam schließlich auf der Berme der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der Lohner wurde hierbei leicht ver-letzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

