POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel/Elisabethfehn - Bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Am 04. Januar 2017 befuhr ein 21-jähriger Apener gegen 20.49 Uhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße aus Kamperfehn kommend in Richtung Barßel. In einer leichten Rechtskurve kam der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Baum. Der 21-Jährige wurde hierdurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Infolge des Aufpralls geriet der Pkw in Brand. Sehr umsichtige Anwohner eilten mittels eines Feuerlöschers zur Hilfe und versuchten den Pkw zu löschen. Mit der Unterstützung der eintreffenden Freiwilligen Feuerwehr Barßel, die mit 32 Kamera-den ausgerückt war, konnte das Feuer eingedämmt und der 21-Jährige gerettet werden. Er wurde dennoch lebensgefährlich verletzt. Er erlitt Brandverletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde daher durch Rettungskräfte in eine Klinik nach Hamburg eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell