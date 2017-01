Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Brand von Taubenschlägen

Am 05. Januar 2017 gerieten aus bislang ungeklärter Ursache gegen 02.24 Uhr zwei Taubenschläge in Molbergen, Eschstraße, in Brand. Durch den Brand verendeten etwa 120 Tiere (pro Stall etwa 60 Tauben). Umliegende landwirtschaftliche Gebäudeteile sowie ein ebenfalls auf dem Gelände befindliches Mehrfamilienhaus wurden nicht beschädigt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Molbergen gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35000 Euro. Die Ursachenermittlung dauert an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Spind

Am 04. Januar 2017 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 17.50 Uhr bis 19.27 Uhr zwei Spinde eines Schwimmbades in Cloppenburg, Hagenstraße auf und entwendeten u. a. einen Pkw-Schlüssel. Aus dem entsprechenden Pkw wurde anschließend eine Geldbörse und ein Handy entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Einbruch in Wohnwagen

In der Zeit vom 28. September 2016, 12.30 Uhr, bis zum 18. Dezember 2016, 12.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Wohnwagen ein, der auf einem Campingplatz Im Katzenberg in Garrel abgestellt war. Es wurde eine Stichsäge von Bosch entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 590 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474/310) entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung an Firmengebäude

In der Zeit vom 27. Dezember 2016, 01.00 Uhr, bis zum 03. Januar 2017, 07.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Fensterscheibe zu einem Firmenbüro am Wiesenring in Emstek. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung an Bürogebäude

In der Nacht vom 03. Januar 2017, 18.00 Uhr, auf den 04. Januar 2017, 09.10 Uhr, beschädigten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise die Bürofenster zu einem Bürogebäude an der Langen Straße in Emstek. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Essen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 03. Januar 2017 fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 16.10 Uhr beim Ausparken gegen den Pkw Daimler eines 52-jährigen Esseners. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz der Volksbank in Essen, Lange Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

