Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Sachbeschädigung an Satellitenanlage

Bereits am 29. Dezember 2016 wurde gegen 09.00 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter in Dinklage, Schulstraße, eine Satellitenanlage auf dem Dach einer Firma beschädigten. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 230 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell