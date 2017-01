Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. Januar 2017 kam es in der Zeit von 11.05 Uhr bis 11.10 Uhr in Cloppenburg, Antoniusplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 57-jähriger Edewechter hatte seinen Transporter (DPD mit Aufschrift Enterprise) auf dem Parkstreifen in Richtung Osterstraße geparkt. Im Vorbeifahren beschädigte vermutlich ein schwarzer Pkw den Außenspiegel des Transporters. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

