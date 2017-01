POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 01. Januar 2017, 09.20 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Baku-mer Straße in Lohne stadtauswärts. Hier beabsichtigte er nach rechts in die Voßbergstraße abzubiegen. Aufgrund von Alkoholisierung (AAK 1,11 Promille) verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er kam dann mit seinem Pkw in einem Vorgarten zum Stehen. Auf richterliche Anordnung wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

